Франция

Аргентинец прокомментировал получение очередной награды.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси поделился эмоциями после завоевания Золотого мяча, который стал для него седьмым в карьере.

"Хоть я всегда ставил интересы команды выше, не могу скрыть радости от завоевания еще одного Золотого мяча.

Хочу поблагодарить всех и посвятить эту награду своим коллегам и штабу сборной Аргентины за этот прекрасный год, который мы прошли вместе. Также благодарен Барселоне и ПСЖ.

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И, конечно, благодарен моей семье и друзьям, как и тем, кто поддерживает меня, кто рядом со мной, кто заботится обо мне и помогает показывать яркую игру каждый день. Без них это было бы невозможно. И спасибо France Football за такую церемонию и награду. Крепко обнимаю!!!" – написал Месси на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Месси стал вторым среди самых возрастных обладателей Золотого мяча.