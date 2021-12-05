Франция

Наставник ПСЖ поделился эмоциями от ничейного исхода игры против Ланса.

Пари Сен-Жермен в гостевом поединке 17-го тура французской Лиги 1 против Ланса до начала компенсированного времени был вынужден думать о том, как спасаться от поражения, сумев в конечном итоге зацепиться за ничью (1:1).

По завершении поединка, главный тренер "красно-синих" Маурисио Почеттино поделился своими впечатлениями от выступления команды в отчетной игре.

"Мы должны отдать должное Лансу — это очень агрессивная команда, у которой есть четко поставленный стиль игры. Для нас это был не самый лучший вечер, однако тот факт, что команда боролась до последнего, безусловно, необходимо принимать как положительный момент.

На данный момент, Ланс — одна из тех команд, которые доставили нам больше всего проблем в текущем сезоне.

У нас было много потерь мяча. Особенно — в начале игры, что не позволило нам вступить в поединок должным образом. Мне пришлось предлагать футболистам варианты того, как можно исправить ситуацию по ходу игры.

Килан Мбаппе отсутствовал на поле с первых минут сегодня, так как до этого он сыграл очень много матчей подряд, поэтому мы просто дали ему перевести дух.

Считаю результат справедливым. Нам не хватило точности в завершении и свежести в ногах из-за очень плотного графика. В свою очередь, Ланс качественно перекрывал наши линии розыгрыша, поэтому достиг закономерного успеха", — подытожил аргентинский специалист.

В следующем туре ПСЖ на своем поле будет принимать Монако.