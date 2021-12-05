Франция

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов чемпионата Франции.

В рамках 17-го тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен отправился в гости к Лансу, где по итогам финального свистка выявить сильнейшего командам так и не удалось.

Хозяева были близки к сенсационной победе над лидером чемпионата, однако в компенсированное ко второму тайму время Вейналдум спас парижан от поражения.

Обзор матча:

Ланс — ПСЖ 1:1

Голы: Фофана, 62 — Вейналдум, 90+2

Ланс: Лека — Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски -Какута (Сотока, 54), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Каюзак, 80) — Калимуэндо (Айдара, 80).

ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 79) — Данилу Перейра (Гуйе, 70), Верратти, Паредес (Вейналдум, 70) — Ди Мария, Месси, Икарди (Мбаппе, 70).

Предупреждения: Медина, Гради — Верратти, Хакими