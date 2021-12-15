Франция

Парижане хотят заполучить центрбека Челси свободным агентом.

Защитник Челси Антонио Рюдигер попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает авторитетное издание Bild.

Контракт Рюдигера с Челси истекает летом следующего года, и уже в январе он может подписать предварительное соглашение с другим клубом. Спортивный директор ПСЖ Леонардо уже встретился с агентом немецкого центрбека, чтобы обсудить детали возможной сделки.

В подписании 28-летнего игрока также заинтересованы Бавария и Реал Мадрид.

В текущем сезоне защитник провел 21 поединок в футболке "синих", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует продать семь игроков по окончании сезона.