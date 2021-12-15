Парижане хотят заполучить центрбека Челси свободным агентом.
Антонио Рюдигер, Getty Images
15 декабря 2021, 11:58
Защитник Челси Антонио Рюдигер попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает авторитетное издание Bild.
Контракт Рюдигера с Челси истекает летом следующего года, и уже в январе он может подписать предварительное соглашение с другим клубом. Спортивный директор ПСЖ Леонардо уже встретился с агентом немецкого центрбека, чтобы обсудить детали возможной сделки.
В подписании 28-летнего игрока также заинтересованы Бавария и Реал Мадрид.
В текущем сезоне защитник провел 21 поединок в футболке "синих", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует продать семь игроков по окончании сезона.