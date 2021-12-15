Франция

Парижане следят за ситуацией вокруг вингера.

ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику Баварии Кингсли Коману, сообщает портал Calciomercato.

Коман не может договориться о продлении контракта с Баварией, так как мюнхенцы не хотят повышать его зарплату. Парижане хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать французского вингера следующим летом.

Коман является воспитанником ПСЖ и выступал в составе "красно-синих" до 2014 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 17 поединков в составе Баварии, отличившись пятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры с защитником Челси Антонио Рюдигером.