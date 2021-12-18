Франция

Парижане включились в борьбу за юного хавбека.

ПСЖ намерен побороться за полузащитника Барселоны Гави, сообщает издание El Nacional.

Каталонский клуб не может договориться о новом контракте с Гави, чем хочет воспользоваться ПСЖ. Парижане готовы выплатить клаусулу хавбека, которая составляет 50 млн евро, а также хотят предложить ему выгодный контракт.

В подписании 17-летнего игрока также заинтересован Челси.

В текущем сезоне Гави провел 20 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает возможность подписания вингера Баварии Кингсли Комана.