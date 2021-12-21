Франция

Бразильский форвард парижан восстанавливается с конца ноября.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о ходе восстановления нападающего сборной Бразилии Неймара.

По его словам, на восстановление 29-летнего бразильца понадобится еще 4-5 недель.

Напомним, Неймар получил повреждение голеностопа в матче против Сент-Этьена (3:1), который проходил в конце ноября.

В нынешнем сезоне Неймар провел 14 поединков, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.

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