Бразильский форвард парижан восстанавливается с конца ноября.
Неймар, Getty Images
21 декабря 2021, 22:41
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о ходе восстановления нападающего сборной Бразилии Неймара.
По его словам, на восстановление 29-летнего бразильца понадобится еще 4-5 недель.
Напомним, Неймар получил повреждение голеностопа в матче против Сент-Этьена (3:1), который проходил в конце ноября.
В нынешнем сезоне Неймар провел 14 поединков, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.
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