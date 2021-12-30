Франция

"Монегаски" расстались с главным тренером.

Руководство Монако приняло решение прекратить сотрудничество с нынешним главным тренером Нико Ковачем.

Как сообщает издание L`Equipe, хорватского специалиста уже отстранили от работы с командой и вскоре завершат процесс увольнения.

Отметим, что Нико Ковач возглавил "монегасков" летом 2020 года и проработал 74 матча, из которых выиграл 43 встречи, 15 — завершились вничью, 16 — поражениями.

Монако в текущем сезоне чемпионата Франции идет на восьмом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 26 баллов.