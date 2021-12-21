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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем нашу развлекательную рубрику о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Черноморец в ближайшем будущем должен объявить о назначении Романа Григорчука на пост главного тренера.

💙Make UPL Great Again!💛

УЕФА провел заново жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за "технической ошибки".

Ребята, та вы Александра Васильевича почти под каждой новостью готовы упоминать)

В 2020 году из-за "технической ошибки" ЗМ не выдали Левандовски.

Флорентино Перес — единственный, кто не прислал заявку в установленный дедлайн?

ПСЖ сыграет с Реалом, Атлетико встретится с МЮ, а Челси вновь выпал Лилль: все пары 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш потроллил УЕФА за ошибку во время жеребьевки плей-офф ЛЧ: "Когда третий раунд жеребьевки?"

Вероятность проведения третьей жеребьевки намного выше, чем Фернандеш пробьет пенальти.

Дженоа добыла первую победу под руководством Шевченко, обыграв Салернитану в Кубке Италии.

Открываем Перспективному юніору cвою конфу?

Нападающий португальской Бенфики Роман Яремчук прокомментировал слухи об интересе Барселоны: "Я посмеялся над этим. Это несолидно...".

Эвертон заплатит Динамо за Виталия Миколенко 23 миллиона евро.

Мирча Луческу подтвердил переход Виталия Миколенко в Эвертон: "Он перешел в Эвертон. В Англию. После Ярмоленко, это первый крупный трансфер, который провернуло киевское Динамо".

Цыганков еще в очереди стоит?

Кубок африканских наций-2021 могут отменить из-за коронавируса.

Это можно считать расизмом?

Андрей Лунин оказался в числе игроков Реала, заразившихся COVID-19

Минай объявил об отставке Игоря Леонова с поста главного тренера.

Ну а зачем он его выпустил?

Шахтер объявил о трансфере Марка Мампасси в Локомотив.

Больше похоже на отстроченную ответку на аренду Кадири в тульский Арсенал.

Лионель Месси стал автором лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов.

Роберт Левандовски завершил три года подряд с наивысшими показателями забитых мячей в Европе

Наверное, Левандовски еще хочет Лигу чемпионов выиграть, поэтому тут ПСЖ не вариант.

Защитник Наджееб Якубу поделился своими эмоциями от пребывания в Ворскле: "Счастлив быть частью дружной семьи Ворсклы. Слава Украине!"

Как писали выше, эта схема уже несовершенна.

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