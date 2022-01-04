Франция

В услугах голландского защитника заинтересованы Милан и Ньюкасл.

Защитник Свен Ботман, скорее всего, останется в составе Лилля до летнего трансферного окна. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, французский клуб не намерен отпускать футболиста этой зимой, поскольку команда продолжает борьбу не только в чемпионате Франции, но и в Лиге чемпионов.

Из-за этого, руководство клуба приняло решение повысить ценник на Ботмана до 60 миллионов фунтов стерлингов (71,5 млн евро).

Ранее сообщалось, что 21-летний голландец входит в список интересов Ньюкасла и Милана.

В нынешнем сезоне Ботман провел 16 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.