В услугах голландского защитника заинтересованы Милан и Ньюкасл.
Свен Ботман, Getty Images
04 января 2022, 10:59
Защитник Свен Ботман, скорее всего, останется в составе Лилля до летнего трансферного окна. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, французский клуб не намерен отпускать футболиста этой зимой, поскольку команда продолжает борьбу не только в чемпионате Франции, но и в Лиге чемпионов.
Из-за этого, руководство клуба приняло решение повысить ценник на Ботмана до 60 миллионов фунтов стерлингов (71,5 млн евро).
Ранее сообщалось, что 21-летний голландец входит в список интересов Ньюкасла и Милана.
В нынешнем сезоне Ботман провел 16 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.
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