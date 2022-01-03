Италия

Футболист может продолжить карьеру в Италии.

Милан намерен подписать центрального защитника Лилля и сборной Нидерландов Свена Ботмана.

Руководство Милана активно ищет замену Симону Кьеру, который выбыл на длительный срок из-за травмы, и Ботман — фаворит в их шорт-листе.

В ближайшие дни представители Милана и Лилля проведут встречу, на которой обсудят сумму перехода молодого защитника.

У Лилля до сих пор критическая ситуация с финансами несмотря на продажу вингера Джонатана Иконе в Фиорентину накануне.

Если Лилль будет готов снизить изначальную цену 30 миллионов за Ботмана, то Милан воспользуется ситуацией и подпишет его.

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