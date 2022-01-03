Футболист может продолжить карьеру в Италии.
Свен Ботман. getty images
03 января 2022, 15:26
Милан намерен подписать центрального защитника Лилля и сборной Нидерландов Свена Ботмана.
Руководство Милана активно ищет замену Симону Кьеру, который выбыл на длительный срок из-за травмы, и Ботман — фаворит в их шорт-листе.
В ближайшие дни представители Милана и Лилля проведут встречу, на которой обсудят сумму перехода молодого защитника.
У Лилля до сих пор критическая ситуация с финансами несмотря на продажу вингера Джонатана Иконе в Фиорентину накануне.
Если Лилль будет готов снизить изначальную цену 30 миллионов за Ботмана, то Милан воспользуется ситуацией и подпишет его.
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