"Сороки" ищут центрального защитника для усиления состава.
Самуэль Умтити, getty images
05 января 2022, 21:33
Ньюкасл продолжает работу на трансферном рынке с целью подписания нового игрока в линию защиты.
Как сообщает издание Sport.es, Самуэль Умтити стал приоритетной целью "сорок" после неудачи со Свеном Ботманом.
В текущем сезоне 28-летний французский футболист сыграл всего один поединок в составе Барселоны (против Осасуны).
Напомним, что ранее Самуэль Умтити отказался переходить в стан представителя чемпионата Турции — Фенербахче.