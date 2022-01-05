Франция

"Сороки" ищут центрального защитника для усиления состава.

Ньюкасл продолжает работу на трансферном рынке с целью подписания нового игрока в линию защиты.

Как сообщает издание Sport.es, Самуэль Умтити стал приоритетной целью "сорок" после неудачи со Свеном Ботманом.

В текущем сезоне 28-летний французский футболист сыграл всего один поединок в составе Барселоны (против Осасуны).

Напомним, что ранее Самуэль Умтити отказался переходить в стан представителя чемпионата Турции — Фенербахче.