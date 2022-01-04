Испания

Французский защитник не захотел переезжать в Турцию.

Самуэль Умтити получает крайне мало игровой практики в Барселоне, а потому может покинуть команду в ближайшем будущем.

Как сообщает издание Sport.es, центрального защитника не заинтересовало предложение Фенербахче, а потому ему придется рассмотреть другие варианты.

В текущем сезоне 28-летний французский футболист сыграл всего один поединок в составе Барселоны (против Осасуны).

Напомним, что ранее Самуэль Умтити вылечился после заражения коронавирусом и вернулся в заявку Барселоны.