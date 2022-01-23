Франция

Команда Маурисио Почеттино набрала очередные три очка в чемпионате Франции.

В поединке 22 тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле уверенно обыграл Реймс со счетом 4:0.

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда результативным ударом в составе парижан отметился Марко Верратти. Затем на 62 минуте свой дебютный гол за французский клуб забил Серхио Рамос, для которого это был пятый матч в нынешнем сезоне.

На 67 минуте парижане увеличили преимущество в счете благодаря голу в свои ворота от Ваута Фаса. Спустя восемь минут Данилу воспользовался ассистом Килиана Мбаппе, установив окончательный счет на табло — 4:0.

После 22 игр ПСЖ набрал 53 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая Ниццу на 11 баллов. В активе Реймса 24 балла и 14 строчка.

ПСЖ — Реймс 4:0

Голы: Верратти, 44, Рамос, 62, Фас, 67 (автогол), Данилу, 75.