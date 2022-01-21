Франция

Хавбек изъявил желание попробовать свои силы в парижском гранде.

Полузащитник Тоттенхэма и сборной Франции Танги Ндомбеле может продолжить свою карьеру в ПСЖ.

Парижане ведут переговоры с представителем АПЛ об аренде француза до конца сезона с правом выкупа. Тоттенхэм, в свою очередь, выдвинул свои условия — ПСЖ должен полностью покрывать зарплату Ндомбеле на период аренды.

Боссы "шпор" не против такого развития событий, чтобы выручить деньги для будущих подписаний Кессье или Верету.

В текущем сезоне Ндомбеле сыграл 16 матчей за Тоттенхэм во всех турнирах, в которых дважды сумел отличиться забитыми мячами, а также отдал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает футболиста в 38 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе ПСЖ к Рашфорду.