Хавбек изъявил желание попробовать свои силы в парижском гранде.
танги ндомбеле, Getty images
21 января 2022, 09:50
Полузащитник Тоттенхэма и сборной Франции Танги Ндомбеле может продолжить свою карьеру в ПСЖ.
Парижане ведут переговоры с представителем АПЛ об аренде француза до конца сезона с правом выкупа. Тоттенхэм, в свою очередь, выдвинул свои условия — ПСЖ должен полностью покрывать зарплату Ндомбеле на период аренды.
Боссы "шпор" не против такого развития событий, чтобы выручить деньги для будущих подписаний Кессье или Верету.
В текущем сезоне Ндомбеле сыграл 16 матчей за Тоттенхэм во всех турнирах, в которых дважды сумел отличиться забитыми мячами, а также отдал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает футболиста в 38 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе ПСЖ к Рашфорду.