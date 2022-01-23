Франция

Аргентинец готов сыграть во встрече с Реймсом.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может принять участие в сегодняшнем матче с Реймсом, сообщает пресс-служба парижского клуба.

Месси восстановился после проблем со здоровьем и впервые в новом году попал в заявку парижан.

В последний раз аргентинец выходил на поле во встрече с Лорьяном (1:1), которая состоялась 22 декабря.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 16 матчей в футболке "красно-синих", отличившись шестью голами и пятью ассистами.

Матч ПСЖ – Реймс состоится в Париже в воскресенье, 23 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Месси не попал в заявку сборной Аргентины на ближайшие матчи в отборе на ЧМ-2022.