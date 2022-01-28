Франция

Француз прокомментировал возможность возвращения в лондонский клуб.

Защитник Марселя Вильям Салиба высказался о возможности вернуться в лондонский Арсенал, которому принадлежат права на футболиста.

Центрбек считает, что ему не время думать об этом.

"Арсенал? Я полностью сконцентрирован на Марселе и счастлив здесь играть. О своем будущем я буду думать летом, сейчас меня все устраивает. У нас будет время подготовиться к переговорам", — приводит слова Салибы Фабрицо Романо.

Отметим, что это далеко не первая аренда футболиста Арсенала, контракт которого с "канонирами" рассчитан до лета 2024 года.

Кроме Марселя, Салиба отправлялся в аренды в Сент-Этьен и Ниццу.

В текущем сезоне француз провел 27 матчей за свой клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее Салиба уже отвечал на вопросы касаемо лондонского клуба.