Франция

Парижане не смогли освободить место в команде для новичка.

Полузащитник Тоттенхэма Танги Ндомбеле не станет игроком ПСЖ в зимнее трансферное окно, сообщает Telefoot.

Парижане хотели подписать Ндомбеле и вели переговоры по нему, но теперь вынуждены отказаться от этой идеи. Руководство "красно-синих" не смогло расстаться ни с кем из игроков, чтобы освободить место для французского хавбека.

Действующий контракт Ндомбеле с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 16 поединков в футболке "шпор", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Ндомбеле также заинтересована Рома.