Франция

Действующий контракт француза рассчитан до лета нынешнего года.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сообщит о своем будущем после поединков 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала. ОБ этом сообщает GFFN.

По информации источника, 23-летний француз еще не принял окончательное решение по поводу своего будущего. Оно будет принято после игры со "сливочными", которые пройдут 15 февраля и 9 марта.

Напомним, действующий контракт Мбаппе рассчитан до конца нынешнего сезона. В настоящее время ПСЖ продолжает вести с ним переговоры по поводу нового контракта.

Главным претендентом футболиста считается Реал. Прошлым летом "сливочные" предлагали за Мбаппе 200 млн евро, но парижане отказались продавать своего лидера.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 28 поединков, в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.