Римляне хотят заполучить французского форварда.
Танги Ндомбеле, Getty Images
03 января 2022, 10:07
Полузащитник Тоттенхэма Танги Ндомбеле попал в сферу интересов Ромы, сообщает портал Calciomercato.
Рома намерена укрепить среднюю линию в январе и попытается подписать Ндомбеле. В услугах француза заинтересован главный тренер "волков" Жозе Моуриньо, который работал с ним в лондонском клубе.
Действующий контракт Ндомбеле с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2025 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 14 поединков в футболке "шпор", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что в подписании Ндомбеле также заинтересована Барселона.