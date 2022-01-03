Италия

Римляне хотят заполучить французского форварда.

Полузащитник Тоттенхэма Танги Ндомбеле попал в сферу интересов Ромы, сообщает портал Calciomercato.

Рома намерена укрепить среднюю линию в январе и попытается подписать Ндомбеле. В услугах француза заинтересован главный тренер "волков" Жозе Моуриньо, который работал с ним в лондонском клубе.

Действующий контракт Ндомбеле с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 14 поединков в футболке "шпор", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Ндомбеле также заинтересована Барселона.