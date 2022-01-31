Франция

Хавбек близок к возвращению в Лигу 1.

Полузащитник Тоттенхэма Танги Ндомбеле должен в ближайшее время вновь стать игроком Лиона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ндомбеле уже прибыл во Франции, где должен пройти медобследование и подписать арендное соглашение с Лионом. Договор между клубами также будет предусматривать опцию выкупа.

Ндомбеле присоединился к Тоттенхэму из Лиона летом 2019-го за 60 миллионов евро. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 16 поединков в футболке "шпор", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Лион договорился о трансфере полузащитника Бреста Ромена Февра.