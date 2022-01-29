Франция

"Ткачи" усилят среднюю линию перед закрытием трансферного окна.

Полузащитник Бреста Ромен Февр в ближайшее время станет игроком Лиона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лион договорился о трансфере Февра и согласовал с ним пятилетний контракт. Сума сделки составит 15 миллионов евро, а еще 3 миллиона будут прописаны в качестве бонусов.

В составе Лиона 23-летний игрок должен стать заменой Бруну Гимарайншу, который близок к переходу в Ньюкасл.

Февр выступал в составе Бреста с июля 2020 года, перейдя из Монако. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 22 поединка в футболке "пиратов", отличившись восемью голами и шестью ассистами.