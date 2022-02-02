Франция

Англичанин мог оказаться во французской Лиге 1.

Лилль в минувшее зимнее трансферное окно отказался от подписания контракта с бывшим полузащитником сборной Англии Джеком Уилширом. Об этом сообщает L`Equipe.

По информации источника, 30-летний англичанин продолжает искать себе новую команду, находясь в статусе свободного агента. В настоящее время футболист тренируется в расположении бывшей команды — лондонского Арсенала.

Также отмечается, что вместо Уилшира, последней командой которого был Борнмут, Лилль подписал Атема Бен-Арфа.

Ранее сообщалось, что Уилшир получает тренерскую лицензию, но не планирует завершать карьеру.