Англичанин мог оказаться во французской Лиге 1.
Джек Уилшир, Getty Images
02 февраля 2022, 19:39
Лилль в минувшее зимнее трансферное окно отказался от подписания контракта с бывшим полузащитником сборной Англии Джеком Уилширом. Об этом сообщает L`Equipe.
По информации источника, 30-летний англичанин продолжает искать себе новую команду, находясь в статусе свободного агента. В настоящее время футболист тренируется в расположении бывшей команды — лондонского Арсенала.
Также отмечается, что вместо Уилшира, последней командой которого был Борнмут, Лилль подписал Атема Бен-Арфа.
Ранее сообщалось, что Уилшир получает тренерскую лицензию, но не планирует завершать карьеру.