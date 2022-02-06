Футболист попал в заявку жирондинцев.
ДАНИИЛ ИГНАТЕНКО, TWITTER.COM/GIRONDINS
06 февраля 2022, 11:23
Новичок Бордо украинский полузащитник Даниил Игнатенко попал в заявку французского клуба на матч Лиги 1 протий Реймса.
Если футболист появится на поле, то это будет его первый матч за новый клуб.
Напомним, Игнатенко перешел в Бордо в аренду из донецкого Шахтера в последние дни трансферного окна.
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Первую половину текущего сезона Игнатенко выступал в УПЛ за Днепр-1. На его счету три гола в 14 играх.
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