Франция

Капитан ПСЖ высказался о своем одноклубнике.

Защитник и капитан Пари Сен-Жермен Маркиньос прокомментировал выступления своего одноклубника Килиана Мбаппе.

Кроме того, футболист высказался об истекающем контракте футболиста.

"Мы стараемся, чтобы Килиан чувствовал себя комфортно. Команда делает все, чтобы он был счастлив. Думаю, все это видят и видят, что ему действительно хорошо в ПСЖ.

Сейчас он счастлив, но летом именно он будет принимать решение, а не кто-то другой", — приводит слова Маркиньоса Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Мбаппе провел 31 поединок за ПСЖ, в которых отличился 21 забитым мячом, а также отдал 16 голевых передач.

Ранее немецкая пресса заявляла, что форвард уже подписал предварительное соглашение с Реалом.