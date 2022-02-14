Франция

Защитник ПСЖ прокомментировал свой уход из Интера.

Защитник Пари Сен-Жермен и сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал свой уход из Интера.

Отметим, что тогда мадридский Реал имел первоочередное право выкупа футболиста, однако не воспользовался им.

"Когда я уходил из Интера — Реал имел первоочередное право выкупа. Тем не менее, они им не воспользовались, так как решили сделать ставку на других футболистов.

Я согласился на предложение ПСЖ, так как видел их заинтересованность во мне", — сказал футболист в интервью Marca.

Хакими числился игроком Реала с 2017 по 2020 год, сыграв за это время в футболке первой команды всего 17 матчей, в которых отличился одним забитым мячом, а также двумя голевыми передачами.

Летом 2021 года марокканец перебрался в ПСЖ за 66.5 млн евро.

Ранее Хакими рассказал о том, почему не принял предложение Челси.