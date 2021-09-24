Ашраф Хакими объяснил, почему не принял приглашение Челси.
Ашраф Хакими, Getty Images
24 сентября 2021, 22:50
Защитник ПСЖ раскрыл секрет, почему, уйдя из Интера, не выбрал, как его бывший одноклубник Ромелу Лукаку, Челси.
"У меня было два варианта: ПСЖ и Челси, – цитирует марокканца L'Equipe. – И я выбрал Париж, потому что чувствовал, здесь я буду более счастлив, чем в Лондоне".
"Ну и, конечно, я не мог упустить шанс поиграть в одной команде с теми звездами, которые уже были в ПСЖ, и собирающимися в команду Лео Месси, Серхио Рамосом и Джиджио Доннаруммой".
За свою карьеру 22-летний Хакими играл за Реал (17 матчей во всех турнирах, 2 гола), Боруссию Д (73, 12), Интер (45, 7) и ПСЖ (9, 3).