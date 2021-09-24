Франция

Ашраф Хакими объяснил, почему не принял приглашение Челси.

Защитник ПСЖ раскрыл секрет, почему, уйдя из Интера, не выбрал, как его бывший одноклубник Ромелу Лукаку, Челси.

"У меня было два варианта: ПСЖ и Челси, – цитирует марокканца L'Equipe. – И я выбрал Париж, потому что чувствовал, здесь я буду более счастлив, чем в Лондоне".

"Ну и, конечно, я не мог упустить шанс поиграть в одной команде с теми звездами, которые уже были в ПСЖ, и собирающимися в команду Лео Месси, Серхио Рамосом и Джиджио Доннаруммой".

За свою карьеру 22-летний Хакими играл за Реал (17 матчей во всех турнирах, 2 гола), Боруссию Д (73, 12), Интер (45, 7) и ПСЖ (9, 3).