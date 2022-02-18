Франция

Испанский футболист продолжает восстанавливаться после очередного повреждения.

Защитник Пари Сен-Жермен Серхио Рамос пропустит ближайший матч своей команды в чемпионате Франции из-за травмы.

Футболист должен вернуться к тренировкам в общей группе на этой неделе, однако учитывая количество рецидивов — на это потребуется дополнительное время, сообщает Le Parisien.

Отмечается также, что участие Рамоса в матче с Сент-Этьеном находится под вопросом. Футболист уже пропустил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

В текущем сезоне испанец сыграл всего пять матчей за свой клуб, отметившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал заинтересован в главном тренере парижан Маурисио Почеттино.