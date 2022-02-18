Франция

В составе французского клуба выступает Даниил Игнатенко.

Бордо на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Давид Гион.

Детали контракта с 54-летним французским специалистом не разглашаются, но отмечается, что он будет работать с командой до конца нынешнего сезона, заменив на этой должности Владимира Петковича.

Гион уже провел свою первую тренировку во французском клубе, в котором выступает украинец Даниил Игнатенко.

Ранее Гион работал с Реймсом с 2016 по 2021 год, который он покинул в конце прошедшей кампании.

В настоящее время Бордо занимает последнее место в чемпионате Франции. До спасительного 17 места "жирондинцам" не хватает всего лишь одного балла.

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