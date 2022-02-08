Франция

Жирондинцы начали переговоры с Беттони.

Экс-ассистент Зинедина Зидана, Давид Беттони, попал в сферу интересов Бордо, сообщает издание L'Equipe.

Бордо отправил в отставку главного тренера Владимира Петковича и теперь занялся поисками его сменщика. Руководство жирондинцев рассматривает возможность назначения Беттони и уже начало с ним переговоры.

Беттони исполнял роль помощника Зидана на протяжении всего периода его работы в мадридском Реале.

На данный момент Бордо занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 20 очков 23 туров.