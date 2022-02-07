Команда Дмитрия Игнатенко осталась без главного тренера.
ВЛАДИМИР ПЕТКОВИЧ, GETTY IMAGES
07 февраля 2022, 20:17
Руководство Бордо приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Владимира Петковича. Об этом сообщает L'Equipe.
Такое решение было принято после очередного провального матча против Реймса (0:5) во французской Лиге 1.
Под руководством 58-летнего специалиста Бордо проиграл пять из шести последних матчей.
Петкович возглавил Бордо летом прошлого года, подписав контракт до июня 2024 года.
Отметим, что в конце января в Бордо перешел полузащитник Даниил Игнатенко. Украинец будет выступать за французский клуб до конца сезона на правах аренды. Он дебютировал в матче против Реймса, в котором был удален с поля.
После 23 туров Бордо набрал 20 очков и занимает 19 место в турнирной таблице Лиги 1.