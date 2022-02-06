Франция

Украинец получил оценку 5,1 за дебютный поединок.

Дебютный поединок в составе Бордо вышел крайне неудачным для полузащитника Даниила Игнатенко.

Игнатенко вышел на поле во второй тайме матча с Реймсом (0:5), но уже спустя 9 минуте заработал красную карточку. За этот матч украинский хавбек получил оценку 5,1 от портала Whoscored, которая была худшей среди всех игроков на поле, наряду с его одноклубником Ясином Адли.

Напомним, Игнатенко присоединился к Бордо в конце января из Шахтера на правах аренды с правом выкупа.

На данный момент Бордо находится в зоне вылета французской Лиги 1, набрав 20 очков после 23 туров.