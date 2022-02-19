Серхио Рамос, ожидаемо, остался вне заявки на этот поединок.
игроки псж, getty images
19 февраля 2022, 13:02
В 25-м туре французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен в гостях встретится с Нантом.
В заявку парижского гранда попали сильнейшие из доступных футболистов, включая Месси, Неймара, Мбаппе и Икарди. Вне списка, ожидаемо, оказался Серхио Рамос, который продолжает восстанавливаться после очередного повреждения.
Отметим, что матч состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени.
Ранее стал известен лучший футболист Лиги 1 в январе.