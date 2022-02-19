Франция

Хавбек отбыл дисквалификацию и готов помочь команде.

Полузащитник Даниил Игнатенко получил место в заявке Бордо на матч с Монако в рамках 25-го тура Лиги 1.

Игнатенко отбыл дисквалификацию, из-за которой пропустил встречу с Лансом (2:3) и вновь готов помочь своей команде.

Напомним, Игнатенко присоединился к Бордо этой зимой на правах аренды из Шахтера. Украинский хавбек дебютировал в составе жирондинцев в поединке с Реймсом (0:5), но заработал удаление, не проведя на поле и десяти минут.

Матч Бордо – Монако состоится на Стад де Бордо в воскресенье, 20 февраля, и начнется в 18:05 по киевскому времени.