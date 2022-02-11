Украина

Сергей Палкин поделился своими мыслями о переходе украинского хавбека.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал переход полузащитника Даниила Игнатенко в состав французского Бордо, где украинец будет выступать на правах аренды.

"Футболист попросил нас, чтобы мы дали ему возможность сыграть во французском чемпионате. Он говорил: "Может быть никогда в жизни у меня не получится еще сыграть с Месси, Мбаппе, Неймаром". Дай бог, чтобы там получалось, чтобы приобрел опыт и играл. Дай бог, чтобы у него все дальше получалось по жизни, все складывалось.

С другой стороны, понимаю, что если бы он остался в Днепре-1, то он играл бы намного больше. Пошли навстречу его желанию попробовать свои силы в европейском чемпионате.

В определенные моменты времени нужно думать и о футболисте, о его желаниях. По крайней мере, дать возможность. Как он себя проявит? Это уже в его руках. Чтобы он нас потом не обвинял, что была такая возможность, а мы не пошли ему навстречу, не дали возможность поиграть в европейском чемпионате", — сказал Палкин в эфире YouTube-канала ПЕРША ЛІГА.

Ранее Палкин рассказал о переходе защитника Марка Мампасси в Локомотив.