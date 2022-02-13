Украина

Наставник Днепра-1 прокомментировал подготовку команды к возобновлению сезона.

Днепровский Днепр-1 в последние несколько дней форсировал подготовку к возобновлению сезона украинской Премьер-лиги чередой контрольных поединков, в последнем из которых нанес поражение боснийскому Борацу (3:2).

Главный тренер СК Игор Йовичевич после этой игры оставил комментарий о своих впечатлениях от работы с командой в последние дни.

Очень важно, что контрольные матчи обошлись без травм. Впервые предоставили футболистам по 90 минут игрового времени, чтобы каждый мог получить игровой опыт. Как и всегда на сборах, после 70-й минуте игроки вынуждены играть под большой нагрузкой, через "не могу", доминировать над соперником, удерживать инициативу, правильно реагировать на потери.

Матчи против Бораца и Согдианы пойдут нам в актив. Особенно меня порадовал отрезок после гола в вечернем поединке — играло много молодежи, но они правильно отреагировали на произошедшее. Баланс опыта и юности дал свои плоды.

Сейчас у нас будет день активного отдыха, проведем анализ, работу над ошибками, после чего будем готовиться к следующему отрезку сборов.

Сегодня за нас дебютировал Фелипе Перес, которого мы только успели подписать накануне. Конечно, его действия на поле нельзя оценивать прямо сейчас, так как мы сняли его фактически с самолета. Он сам захотел сыграть 45 минут, чтобы сбросить усталость и влиться в коллектив. Это очень важный момент.

Новичку нужно определенное время, поэтому сразу спрашивать с него результат мы точно не станем. У Днепра-1 собралась достаточно широкая скамейка, поэтому конкуренция только растет.

Сергей Чоботенко также на днях подписал с нами предварительный контракт, но сейчас он игрок Мариуполя, и в том клубе на него рассчитывают. У нас уже есть четыре хороших центральных защитника, но Логинов сейчас имеет небольшое повреждение, однако не задержится с восстановлением. Думаю, дней 7-10, и он будет в команде.

Чоботенко — игрок с большой перспективой и опытом одновременно, так как уже не первый год играет в УПЛ.

Можно также долго говорить о том, насколько нам будет не хватать Даниила Игнатенко. Он был очень важным игроком для клуба, но больше я не намерен делать акцент на его уходе. Надо искать альтернативу, пробовать других игроков на его место.

Сегодня в опорной зоне играл Когут, но есть еще пара вариантов. Смотрим футболистов и на трансферном рынке: фактурных, мощных физически, играющих на втором этаже и умеющих держать позицию "шестого номера".

Пирес присоединился к команде сегодня, Бусанелло будет через пару дней. На левом фланге защиты у нас не было никого, кроме Дубинчака. Сейчас есть Вантух и Бусанелло. Два равноценных футболиста, которые будут между собой сражаться за место в основе.

Чемпионат дает шансы каждому игроку: есть дисквалификации, травмы, но командная атмосфера все равно важна. Принимаю решение всегда только в пользу команды, учитывая игру соперников. При игре против Десны дома и против Шахтера на выезде нужны футболисты разного плана — это две совершенно различные истории", — заключил хорватский наставник.

Отметим, что на второй сбор Йовичевич изначально пригласил 25 футболистов.