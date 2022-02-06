Франция

Украинец провел на поле менее десяти минут.

Полузащитник Даниил Игнатенко, вряд ли, может записать себе в актив дебютный матч в составе Бордо.

Игнатенко вышел на поле на 63-й минуте поединка против Реймса, сменив Франсержиу. Украинский хавбек не успел сыграть и десяти минут, когда увидел перед собой красную карточку за подкат перед штрафной соперника.

Стоит отметить, что арбитр поединка принял очень спорное решение в эпизоде с Игнатенко и наверняка ошибся.

Бордо уступил на выезде Реймсу со счетом 0:5 и продолжает находиться в зоне вылета.

Напомним, Игнатенко присоединился к Бордо в конце января на правах аренды из Шахтера.