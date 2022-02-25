Французький спеціаліст прокоментував ситуацію з хавбеком.
Данило Ігнатенко, twitter.com/girondins
25 февраля 2022, 20:54
Головний тренер Бордо Давід Ґіон розповів про те, як почуває себе український півзахисник Данило Ігнатенко після повномасштабного нападу Росії на Україну.
"Вчора Данило прибув на тренування в сльозах. Я перш за все людина і громадянин. Я сам дуже схвильований тим, що відбувається. Я розмовляв з Данилом, на нього дуже вплинула ситуація. Його родина знаходиться в Україні. Я сказав йому, що готовий підтримувати його. Клуб і вся родина Бордо готові його захистити", – приводить слова Ґіона офіційний сайт Бордо.
Після переходу в Бордо Ігнатенко провів два поєдинки в футболці жирондинців.
Нагадаємо, Ґіон став головним тренером Бордо минулого тижня.
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