Франция

Французький спеціаліст прокоментував ситуацію з хавбеком.

Головний тренер Бордо Давід Ґіон розповів про те, як почуває себе український півзахисник Данило Ігнатенко після повномасштабного нападу Росії на Україну.

"Вчора Данило прибув на тренування в сльозах. Я перш за все людина і громадянин. Я сам дуже схвильований тим, що відбувається. Я розмовляв з Данилом, на нього дуже вплинула ситуація. Його родина знаходиться в Україні. Я сказав йому, що готовий підтримувати його. Клуб і вся родина Бордо готові його захистити", – приводить слова Ґіона офіційний сайт Бордо.

Після переходу в Бордо Ігнатенко провів два поєдинки в футболці жирондинців.

Нагадаємо, Ґіон став головним тренером Бордо минулого тижня.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!