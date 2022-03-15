Франция

Португалець може перебратися до Франції.

Вінгер Мілана Рафаель Леау зацікавив ПСЖ — повідомляє Gazzetta dello Sport.

За 22-річного португальця ПСЖ готовий заплатити 70 мільйонів євро.

Але цей трансфер малоймовірний, тому що агент футболіста Жорже Мендеш саме зараз веде переговори з Міланом про подовження контракту, строк якого закінчується у 2024 року. До того ж сам Леау бажає залишитися у Мілані.

Леау провів 3 матчі у складі національної збірної Португалії (0 голів) та грав за Спортинг Л (5 матчів в усіх турнирах, 2 голи), Лілль (26, 8) та Мілан (105, 24).