Франция

Парижани спробують підписати бельгійського форварда.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку потрапив в сферу інтересів ПСЖ, повідомляє портал Football Insider.

ПСЖ хоче скористатися бажанням Лукаку покинути Челсі, щоб підписати його наступного літа. Парижани розглядають бельгійського форварда у якості можливої заміни Кіліану Мбаппе, який може перейти до мадридського Реала.

Інтерес до Лукаку також проявляє Барселона, а він сам прагне повернутися до Інтера.

Раніше повідомлялося, що нападник Барселони Усман Дембеле погодився перейти до ПСЖ.