Франция

Вінгер має стати гравцем парижан влітку.

Нападник Барселони Усман Дембеле близький до переходу в ПСЖ наступного літа, повідомляє видання AS.

Вінгер стане вільним агентом і уже дав згоду на перехід до паризького клубу. В ЗМІ припускають, що француз міг підписати попередню угоду з "червоно-синіми".

Цього сезону 24-річний гравець провів 21 поєдинок у складі каталонців, відзначившись двома голами і дев'ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ націлився на вінгера Вулвергемптона Педру Нету.