Вінгер має стати гравцем парижан влітку.
Усман Дембеле, Getty Images
26 марта 2022, 16:56
Нападник Барселони Усман Дембеле близький до переходу в ПСЖ наступного літа, повідомляє видання AS.
Вінгер стане вільним агентом і уже дав згоду на перехід до паризького клубу. В ЗМІ припускають, що француз міг підписати попередню угоду з "червоно-синіми".
Цього сезону 24-річний гравець провів 21 поєдинок у складі каталонців, відзначившись двома голами і дев'ятьма асистами.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ націлився на вінгера Вулвергемптона Педру Нету.