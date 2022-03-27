Франция

Бразилець майже домовився про новий контракт з парижанами.

Захисник Маркіньйос близький до продовження контракту з ПСЖ, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Бразильський центрбек погодив умови співпраці і підпише угоду з ПСЖ до 2026 або 2027 року. Строк контракту лишається єдиним питанням, яке мають погодити сторони.

Маркіньйос виступає у складі ПСЖ з 2013 року, перейшовши з Роми. Цього сезону 27-річний гравець провів 32 поєдинки у складі парижан, відзначившись трьома голами і одним асистом.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ отримав згоду на трансфер від нападника Барселони Усмана Дембеле.