Бразилець майже домовився про новий контракт з парижанами.
Маркіньйос, Getty Images
27 марта 2022, 13:57
Захисник Маркіньйос близький до продовження контракту з ПСЖ, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Бразильський центрбек погодив умови співпраці і підпише угоду з ПСЖ до 2026 або 2027 року. Строк контракту лишається єдиним питанням, яке мають погодити сторони.
Маркіньйос виступає у складі ПСЖ з 2013 року, перейшовши з Роми. Цього сезону 27-річний гравець провів 32 поєдинки у складі парижан, відзначившись трьома голами і одним асистом.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ отримав згоду на трансфер від нападника Барселони Усмана Дембеле.