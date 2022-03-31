Парижани хочуть придбати бразильського футболіста.
Антоні, Getty Images
31 марта 2022, 10:26
Нападник Аякса Антоні потрапив в сферу інтересів ПСЖ, повідомляє видання Le 10 Sport.
ПСЖ хоче придбати Антоні влітку і вже почав перемовини з представниками гравця. В підписанні бразильського вінгера також зацікавленні Манчестер Юнайтед і Баварія.
Чинний контракт Антоні з Аяком розрахований до червня 2025 року.
Цього сезону 22-річний гравець провів 33 поєдинки у складі амстердамського клубу, в яких забив 12 голів і зробив 10 асистів.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ планує викупити захисника Нуну Мендеша у лісабонського Спортинга.