Франция

Парижани хочуть придбати бразильського футболіста.

Нападник Аякса Антоні потрапив в сферу інтересів ПСЖ, повідомляє видання Le 10 Sport.

ПСЖ хоче придбати Антоні влітку і вже почав перемовини з представниками гравця. В підписанні бразильського вінгера також зацікавленні Манчестер Юнайтед і Баварія.

Чинний контракт Антоні з Аяком розрахований до червня 2025 року.

Цього сезону 22-річний гравець провів 33 поєдинки у складі амстердамського клубу, в яких забив 12 голів і зробив 10 асистів.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ планує викупити захисника Нуну Мендеша у лісабонського Спортинга.