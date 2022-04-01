Франция

Футболіст не погодився навіть на підвищену зарплату.

Захисник міланського Інтера Мілан Шкрініар відмовився переходити в ПСЖ. Про це повідомляє Get French Football News.

ПСЖ дуже хотів посилити лінію захисту 27-річним футболістом. Йому запропонували 7 млн. євро на рік.

Але гравець відчуває себе щасливим у Інтері, хоч і отримує на один мільйон меньше — 6 млн. євро на рік.

Відмітимо, що контракт словака з Інтером розрахований до літа 2023 року. Залишати клуб він не хоче.

Раніше повідомлялось, що Шкрініар визнаний найкращим футболістом Словаччини 2021 року.