Футболіст не погодився навіть на підвищену зарплату.
Мілан Шкрініар, Getty Images
01 апреля 2022, 21:55
Захисник міланського Інтера Мілан Шкрініар відмовився переходити в ПСЖ. Про це повідомляє Get French Football News.
ПСЖ дуже хотів посилити лінію захисту 27-річним футболістом. Йому запропонували 7 млн. євро на рік.
Але гравець відчуває себе щасливим у Інтері, хоч і отримує на один мільйон меньше — 6 млн. євро на рік.
Відмітимо, що контракт словака з Інтером розрахований до літа 2023 року. Залишати клуб він не хоче.
Раніше повідомлялось, що Шкрініар визнаний найкращим футболістом Словаччини 2021 року.