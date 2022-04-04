Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе оцінив свої футбольні можливості на даному етапі кар'єри.

Футболіст запевнив, що йому байдуже — вважають його найкращим футболістом в світі, чи ні.

"Я завжди хотів бути найкращим. Можливо, я і є найкращий футболіст світу, можливо — ні. Заявляти таке було би дуже зухвало. Люди повинні вирішувати, а не я.

Намагаюсь показати свій максимум на полі, але ніхто не помре від того, що мене не назовуть найкращим. Якщо ж хтось так вважає, то це приємно", — цитує Мбаппе Culture PSG.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Мбаппе за 38 матчів відзначився 28 голами та 20 гольовими передачами.

Раніше форвард висловився щодо свого майбутнього.