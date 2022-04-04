Франция

Форвард ПСЖ розповів про те, як цінює себе на даному етапі.

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе оцінив свої футбольні можливості на даному етапі кар'єри.

Футболіст запевнив, що йому байдуже — вважають його найкращим футболістом в світі, чи ні.

"Я завжди хотів бути найкращим. Можливо, я і є найкращий футболіст світу, можливо — ні. Заявляти таке було би дуже зухвало. Люди повинні вирішувати, а не я.

Намагаюсь показати свій максимум на полі, але ніхто не помре від того, що мене не назовуть найкращим. Якщо ж хтось так вважає, то це приємно", — цитує Мбаппе Culture PSG.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Мбаппе за 38 матчів відзначився 28 голами та 20 гольовими передачами.

Раніше форвард висловився щодо свого майбутнього.