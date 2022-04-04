Форвард ПСЖ розповів про те, як цінює себе на даному етапі.
кіліан мбаппе, getty images
04 апреля 2022, 18:19
Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе оцінив свої футбольні можливості на даному етапі кар'єри.
Футболіст запевнив, що йому байдуже — вважають його найкращим футболістом в світі, чи ні.
"Я завжди хотів бути найкращим. Можливо, я і є найкращий футболіст світу, можливо — ні. Заявляти таке було би дуже зухвало. Люди повинні вирішувати, а не я.
Намагаюсь показати свій максимум на полі, але ніхто не помре від того, що мене не назовуть найкращим. Якщо ж хтось так вважає, то це приємно", — цитує Мбаппе Culture PSG.
Нагадаємо, що в цьому сезоні Мбаппе за 38 матчів відзначився 28 голами та 20 гольовими передачами.
Раніше форвард висловився щодо свого майбутнього.