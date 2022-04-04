Франция

Сага довкола переходу нападника, схоже, буде тривати до останнього.

Термін контракту 23-річного нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе спливає вже цього літа, утім іспанська преса вже раніше повідомляла, що гравець буцімто досяг домовленості про продовження кар’єри у складі мадридського Реалу.

Незважаючи на цю інформацію, зараз французький виконавець є повноцінним гравцем "червоно-синіх", тому всіляко намагається допомагати їм повернути чемпіонський титул у Франції.

Зокрема, напередодні Мбаппе відзначився одразу п’ятьма гольовими діями в домашньому матчі проти Лорьяна, забивши у ворота суперників двічі та ще три рази асистувавши партнерам (5:1).

ПСЖ — Лорьян 5:1 Відео голів та огляд матчу

Після матчу журналісти звичним чином намагалися дізнатися у Кіліана актуальну інформацію щодо його можливого переходу.

"Ще нічого не вирішено, проте зараз з’явилося два нових чинники в цьому процесі.

Які саме? Просто — два нових чинники. Я знаходжуся в стані рівноваги та спробую прийняти найкраще рішення для себе та своїх близьких", — із усмішкою на обличчі заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Мбаппе за 38 матчів відзначився 28 голами та 20 гольовими передачами.