Сага довкола переходу нападника, схоже, буде тривати до останнього.
Кіліан Мбаппе, twitter.com/PSG_inside
04 апреля 2022, 09:30
Термін контракту 23-річного нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе спливає вже цього літа, утім іспанська преса вже раніше повідомляла, що гравець буцімто досяг домовленості про продовження кар’єри у складі мадридського Реалу.
Незважаючи на цю інформацію, зараз французький виконавець є повноцінним гравцем "червоно-синіх", тому всіляко намагається допомагати їм повернути чемпіонський титул у Франції.
Зокрема, напередодні Мбаппе відзначився одразу п’ятьма гольовими діями в домашньому матчі проти Лорьяна, забивши у ворота суперників двічі та ще три рази асистувавши партнерам (5:1).
ПСЖ — Лорьян 5:1 Відео голів та огляд матчу
Після матчу журналісти звичним чином намагалися дізнатися у Кіліана актуальну інформацію щодо його можливого переходу.
"Ще нічого не вирішено, проте зараз з’явилося два нових чинники в цьому процесі.
Які саме? Просто — два нових чинники. Я знаходжуся в стані рівноваги та спробую прийняти найкраще рішення для себе та своїх близьких", — із усмішкою на обличчі заявив французький виконавець.
Нагадаємо, що в цьому сезоні Мбаппе за 38 матчів відзначився 28 голами та 20 гольовими передачами.