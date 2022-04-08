Франция

Французький клуб незадоволений трансфером бразильця.

Парі Сен-Жермен знаходиться на порозі великої перебудови: Кіліан Мбаппе близький до переходу в Реал, а Ліонель Мессі і Неймар не будуть недоторканними цього літа.

Як повідомляє видання Get French Football News з посиланням на L'Équipe, керівництво парижан розчарувалося в Неймарі.

Проте, джерело стверджує, що навряд чи вдасться продати бразильця. У клубі незадоволені мотивацією Неймара.

Нагадаємо, що Неймар очолює рейтинг за заробітною платнею серед футболістів у Європі.