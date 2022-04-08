Франция

Французький клуб має намір зберегти форварда.

Парі Сен-Жермен не залишає спроб зберегти нападника Кіліана Мбаппе, який має намір приєднатися влітку до Реалу.

Як повідомляє видання BBC, французький клуб готовий заплатити Мбаппе 150 мільйонів фунтів, щоб той залишився ще на два роки.

Джерело також стверджує, що Парі Сен-Жермен готовий платити Кіліану близько 21 мільйона фунтів на рік.

Зазначимо, що цього сезону Мбаппе за 38 матчів відзначився 28 голами та 20 гольовими передачами.

Нагадаємо, що ПСЖ віддасть капітанську пов'язку Мбаппе заради продовження з ним контракту.