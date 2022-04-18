Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги 1.

У класичному протистоянні французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен на власному полі довелося змагатися з Марселем. Господарі на два своїх голи в першому таймі отримали лише один результативний постріл у відповідь, п після перерви ризиковано намагалися втримати рахунок. Зрештою, колектив Маурісіо Почеттіно вийшов переможцем із дуелі, завдяки чому наблизився впритул до повернення чемпіонського титулу.

Огляд матчу:

Парі Сен-Жермен — Марсель 2:1

Голи: Неймар, 12, Мбаппе, 45+4 — Чалета-Цар, 31

ПСЖ: Доннарумма — Мендеш, Кімпембе, Маркіньос, Хакімі — Гейє (Вейналдум, 81), Верратті (Рамос, 88), Данілу — Неймар, Мбаппе (Ікарді, 90+1), Мессі.

Марсель: Лопес — Перес, Чалета-Цар (Бакамбу, 90+3), Саліба, Ронжє (Лірола, 77) — Гуйє (Дьєнг, 81), Камара, Гендузі — Жерсон, Пайєт, Ундер (Аріт, 46).

Попередження: Мендеш, Гейє, Неймар, Доннарумма — Жерсон.

Джерело: MEGOGO