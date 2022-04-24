Франция

Форвард висловився щодо критики на свою адресу.

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар прокоментував свист на свою адресу він фанів парижан.

Бразилець заявив, що на нього не впливає відношення вболівальників до себе.

"У мене є діючий контракт із ПСЖ, за яким я ще три роки буду в клубі. Я буду тут грати до кінця, навіть попри свист. Ви би закінчували свистіти, бо вам на ці три роки повітря не вистачить", — заявив Неймар.

В поточному сезоні форвард зіграв 24 матчі за ПСЖ, забивши 11 м'ячів та віддавши шість результативних передач.

Раніше поточну форму Неймара, Мессі та Мбаппе прокоментував головний тренер команди Почеттіно.